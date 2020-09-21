Восьмая "Клиника памяти" для пожилых людей заработала на Измайловском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Измайловском проспекте, доме 71, заработала новая "Клиника памяти" для пожилых людей, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Новое подразделение является третьей "Клиникой памяти", действующей на базе психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина, и восьмой в системе психиатрической службы Москвы", – рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в подобных медико-реабилитационных отделениях специалисты амбулаторно оказывают помощь людям пожилого и старческого возраста. Пациентам помогают улучшить память, обучиться мерам профилактики дальнейших нарушений, сохранить и развить когнитивные функции и навыки самообслуживания.

"Чтобы стать участником данной программы, нужно обратиться в любую "Клинику памяти" в столице. Шестинедельный курс проводится для москвичей бесплатно. Для препятствия распространения коронавируса занятия проводятся в небольших группах. Общение с психологами и врачом-психотерапевтом организуется раз в неделю. Также с помощью специально разработанного методического пособия участники могут заниматься дома", – пояснили в пресс-службе.

Первая "Клиника памяти" для оказания помощи пожилым пациентам с начальными явлениями когнитивных нарушений открылась на улице Палиха, доме 3, строении 3. Она заработала на базе психоневрологического диспансера № 15.

Помимо лечения, пациенты клиники получают возможность ходить на тренинги, сеансы психотерапии, занятия лечебной физкультурой и регулярные обследования.