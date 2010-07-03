Маршруты наземного транспорта изменят в районе станции метро "ЦСКА" из-за футбола

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Маршруты наземного транспорта изменят в районе станции метро "ЦСКА" в воскресенье, 22 сентября. Это связано с проведением матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Краснодар", сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 16:30 автобусы маршрута №175 будут следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Автобусы № 818 будут курсировать от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.
Изменения будут действовать до окончания футбольного матча, который пройдет на "ВЭБ Арене". Начало – в 19:00.
Ранее на некоторых улицах города начали ограничивать движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Круг света". Перекрытия и ограничения будут действовать с 20 по 24 сентября.
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