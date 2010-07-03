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11:34

Световая новелла и парк сказок: как пройдет фестиваль "Круг света"

город фестивали

11:34

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Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Международный фестиваль "Круг света" обещает стать одним из самых ярких событий этой осени. Представления с использованием света, огня, лазеров и фейерверков покажут на девяти городских площадках. Посетить каждую из них можно бесплатно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На гребном канале 21 и 22 сентября в 19:45 гости смогут увидеть повторные показы мюзикла "Семь нот", который показывали на открытии фестиваля 20 сентября. Также москвичи и гости города посмотрят музыкально-пиротехническое шоу.

Во вторник, 24 сентября, в 20:30 на Гребном канале состоится закрытие фестиваля. Церемония разделена на две части. Сначала зрителям покажут световую новеллу "Код единства", а затем – высотный фейерверк.

Самыми масштабными видеопроекциями фестиваля можно полюбоваться на Театральной площади. Здесь в единую панорамную картину сольются фасады Большого, Малого и Молодежного театров.

В дни фестиваля с 19:30 до 23:00 там можно посмотреть световую новеллу, посвященную Году театра в России. На фасадах театров появятся работы финалистов международного конкурса видеомэппинга "Арт Вижн" в номинации "Классик".

Музей-заповедник "Коломенское" превратится в "Парк сказок" на время "Круга света". Каждый день с 19:30 до 23:00 его территория будет наполняться волшебными световыми инсталляциями и видеомэппинговыми шоу, а 22 сентября в 20:00 в парке состоится концерт Дмитрия Маликова.

Посетителей парка "Останкино" каждый день с 19:30 до 23:00 ждет шоу "Геометрия света".

На проспекте Академика Сахарова световые представления также будут проходить каждый день с 19:30 до 23:00. Фасады зданий комплекса Международного инвестиционного банка превратятся в полотно для комбинированного видеопроекционно-лазерного шоу.

21 сентября в 22:00 в концертном зале Arbat Hall пройдет интернациональная светомузыкальная вечеринка – состязание между виджеями из разных уголков мира, участвующих в конкурсе "Арт Вижн". Хедлайнером шоу станет DJ Kirill Boske.

Впервые площадкой фестиваля станет Политехнический музей. С 20 по 24 сентября горожане смогут увидеть два мультимедийных шоу об истории музея и научно-техническом прогрессе.

В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".

Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику проецирования на объектах. Фасады зданий-символов России и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".

Президиум правительства Москвы ранее принял решение, что фестиваль "Круг света" будет проходить в российский столице минимум три года. В будущем организаторы хотят найти новые площадки, использовать вновь появляющиеся световые и цифровые визуальные технологии, повысить интерактивность и иммерсивность, а также привлечь еще больше волонтеров.

Как сообщалось ранее, организаторы фестиваля планируют найти площадки в ТиНАО для проведения следующего "Круга света". Уточнялось, что чем больше площадок будет, тем больше людей смогут посмотреть фестиваль.

Световое шоу на Гребном канале посмотрели тысячи человек

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