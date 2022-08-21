Почти 250 километров дорог и 83 эстакады построят в столице к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству дорог в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Всего до конца 2024 года планируется построить около 249 километров дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов", – рассказал представитель мэрии.

По словам Бочкарева, с начала 2022 года в Москве завершено строительство 21 километра дорог. Кроме того, оборудованы восемь тоннелей и мостов, а также три пешеходных перехода.

Ежегодно в столице вводят порядка 100 километров дорог, подчеркнул заммэра Москвы. При этом с 2011 года в городе построили 1121,3 километра дорог, что составляет порядка 20% от существующей сейчас дорожной сети.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты в столице разрабатывают план строительства дорог и транспортных сооружений на период по 2032 год. За 10 лет планируется обустроить еще 600 километров дорог.