Гостиницу Novotel построят рядом со станцией метро "Румянцево"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Москомархитектура согласовала проект четырехзвездочной гостиницы в составе офисного парка Comcity возле станции метро "Румянцево". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города.
В девятиэтажном здании оборудуют около 300 номеров. На первом этаже здания появятся лобби с баром, конференц-зал и группа переговорных, также в здании для удобства отдыхающих оборудуют тренажерный зал. Напротив главного входа в здание предусмотрена парковка на 36 машино-мест.
"Разработкой проекта занималось бюро "Сергей Киселев и Партнеры". Новый комплекс продолжит уже существующий единый архитектурный ансамбль офисного парка, созданный чешским бюро Jakub Cigler Architekti", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Фасады здания облицуют клинкерной плиткой серо-бежевого цвета с вертикальными вставками светлого цвета из фиброцементных панелей. На уровне первого этажа предусмотрено покрытие из серого керамогранита.
Ранее проект прозрачного корпуса технопарка "Слава" в Черемушках одобрили в Москомархитектуре. Общая площадь здания составит около 23 тысяч квадратных метров. Здание разместится по адресу: Научный проезд, дом 20, строение 2.
Часть здания в форме трапеции будет выступать над первыми этажами, служа козырьком входной группы. Первая зона будет производственно-административной, где расположатся помещения для лабораторий, складов, погрузки-разгрузки. Вторая зона будет общественной, где будут находиться предприятия торговли, салон красоты, кафе и стоматология.
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