На северо-востоке столицы отремонтируют школу-интернат № 1

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Алексеевском районе столицы планируют отремонтировать школу-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Там планируют отремонтировать помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Отмечается, что проект предусматривает ремонт фасадов и оконных отливов, восстановление облицовки цокольного этажа, замену плитки, а также ремонт оконных отливов.

Кроме того, планируют обновить покрытие на площадках и ступенях, заменить металлическое ограждение. Предполагается, что внутреннюю отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения тоже отремонтируют.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, большое внимание уделяется созданию комфортных условий для всего населения.

"Благодаря проведению капитального ремонта в специализированных образовательных учреждениях, для маломобильных граждан создается безопасное и удобное пространство, оснащенное необходимыми средствами навигации и соответствующее современным требованиям", – приводятся в сообщении слова Леонова.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт многоквартирного дома 1908 года постройки проведут в центре столицы. Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта бывшего доходного дома, построенного 111 лет назад и расположенного на территории объекта культурного наследия – культурный слой "Земляного города".

Проектные решения предусматривают комплексный ремонт, обновление покрытий цоколя и фасадов, ремонт оконных и дверных откосов, восстановление карнизов и межэтажных поясов.