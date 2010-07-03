На северо-востоке столицы отремонтируют школу-интернат № 1

19:19
19:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Алексеевском районе столицы планируют отремонтировать школу-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Там планируют отремонтировать помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
Отмечается, что проект предусматривает ремонт фасадов и оконных отливов, восстановление облицовки цокольного этажа, замену плитки, а также ремонт оконных отливов.
Кроме того, планируют обновить покрытие на площадках и ступенях, заменить металлическое ограждение. Предполагается, что внутреннюю отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения тоже отремонтируют.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, большое внимание уделяется созданию комфортных условий для всего населения.
"Благодаря проведению капитального ремонта в специализированных образовательных учреждениях, для маломобильных граждан создается безопасное и удобное пространство, оснащенное необходимыми средствами навигации и соответствующее современным требованиям", – приводятся в сообщении слова Леонова.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт многоквартирного дома 1908 года постройки проведут в центре столицы. Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта бывшего доходного дома, построенного 111 лет назад и расположенного на территории объекта культурного наследия – культурный слой "Земляного города".
Проектные решения предусматривают комплексный ремонт, обновление покрытий цоколя и фасадов, ремонт оконных и дверных откосов, восстановление карнизов и межэтажных поясов.
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