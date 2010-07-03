Кубок мэра по гольфу пройдет в Москве в конце августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Турнир по гольфу на Кубок мэра Москвы состоится 30 и 31 августа. Соревнования проведут в Московском городском гольф-клубе, сообщает портал мэра и правительства столицы.

За Кубок мэра поборются как профессионалы − чемпионы Москвы и России по гольфу, так и гольфисты-любители, в том числе зарубежные гости. На поле выйдут дипломаты, политики, главы крупнейших компаний и актеры. В турнире примут участие в общей сложности до 100 гольфистов, имеющих значение точного гандикапа не выше 36.0.

Борьба по традиции развернется в пяти зачетных категориях среди мужчин и женщин в формате стейблфорда. Эта система предполагает суммирование очков, которые участник получает после розыгрыша каждой лунки.

Как пояснили эксперты, формат стейблфорда в гольфе считается самым демократичным, так как он дает шанс на победу не только опытным игрокам, но и любителям. Каждому участнику турнира предстоит пройти 18 лунок на поле.

Кубок мэра Москвы по гольфу впервые провели в 2005 году. Его организует "Федерация гольфа в городе Москве" при поддержке Москомспорта.