Сквер имени Пушкина в Хорошёво-Мнёвниках открыли после благоустройства

16:02
16:02
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Фото: портал префектуры СЗАО
В сквере имени Пушкина в Хорошёво-Мнёвниках завершились работы по благоустройству в рамках программы "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СЗАО.
В сквере выложили плиткой пешеходные дорожки, установили новые фонари, разбили клумбы с цветами, высадили кустарники.
"В честь открытия благоустроенной зоны в сквере устроили настоящий праздник – актеры провели костюмированное дефиле в костюмах пушкинской эпохи, со сцены звучали романсы и стихи великого русского поэта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре сквера установили оригинальный барельеф с профилем Пушкина, а на скамейках разместили QR-коды.
"Отсканировав их смартфоном, жители смогут прочесть стихотворения поэта. Особенностью сквера стали искусственные холмы – особый рельеф газона, выполненный в технике геопластики", – добавили в пресс-службе.
Кроме того, в зоне отдыха установили качели-диваны, а главную аллею украсила арка с изображением героев сказок.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Митино открыли мемориальный бульвар "Память сильнее времени" после благоустройства по программе "Мой район".
Специалисты вымостили плиткой удобную прогулочную зону вдоль улицы Митинской. Там установили новые фонари, лавочки, уложили газоны, высадили деревья и установили мемориальную инсталляцию с зеркальными стелами, которая посвящена митинцам, с честью выполнившим воинский и служебный долг.
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