Мемориальный бульвар в Митине открыли после благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичном районе Митино открыли мемориальный бульвар "Память сильнее времени" после благоустройства по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СЗАО.

Как отмечается, специалисты вымостили плиткой удобную прогулочную зону вдоль улицы Митинской. Там установили новые фонари, лавочки, уложили газоны, высадили деревья и установили мемориальную инсталляцию с зеркальными стелами, которая посвящена митинцам, с честью выполнившим воинский и служебный долг.

"Сам бульвар условно разделили на три тематических участка: ивовая аллея в честь героев Великой Отечественной войны, березовая роща в память о бойцах Афганской войны и яблоневый сад, посвященный участникам различных спасательных операций. Вечером улицу озаряет декоративная подсветка", – говорится в сообщении.

Открыл бульвар префект СЗАО Алексей Пашков. Он отметил, что в нынешнем году по программе "Мой район" решается много вопросов по благоустройству и созданию комфортной инфраструктуры, построены детские сады и спортивные площадки.

Ранее благоустройство бульварной зоны вдоль улицы Туристской завершилось в Южном Тушине. Была благоустроена территория более шести гектаров. При разработке проекта были учтены пожелания жителей.

Программа "Мой район" стартовала в 2018 году. Ее инициировали активные москвичи, которые направляли мэру свои пожелания по улучшению разных районов столицы.