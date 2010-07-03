Мемориальный бульвар в Митине открыли после благоустройства

21:07
21:07
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичном районе Митино открыли мемориальный бульвар "Память сильнее времени" после благоустройства по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры СЗАО.
Как отмечается, специалисты вымостили плиткой удобную прогулочную зону вдоль улицы Митинской. Там установили новые фонари, лавочки, уложили газоны, высадили деревья и установили мемориальную инсталляцию с зеркальными стелами, которая посвящена митинцам, с честью выполнившим воинский и служебный долг.
"Сам бульвар условно разделили на три тематических участка: ивовая аллея в честь героев Великой Отечественной войны, березовая роща в память о бойцах Афганской войны и яблоневый сад, посвященный участникам различных спасательных операций. Вечером улицу озаряет декоративная подсветка", – говорится в сообщении.
Открыл бульвар префект СЗАО Алексей Пашков. Он отметил, что в нынешнем году по программе "Мой район" решается много вопросов по благоустройству и созданию комфортной инфраструктуры, построены детские сады и спортивные площадки.
Ранее благоустройство бульварной зоны вдоль улицы Туристской завершилось в Южном Тушине. Была благоустроена территория более шести гектаров. При разработке проекта были учтены пожелания жителей.
Программа "Мой район" стартовала в 2018 году. Ее инициировали активные москвичи, которые направляли мэру свои пожелания по улучшению разных районов столицы.
В Митине отремонтируют детские и спортивные площадки
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: