Школа с футбольным стадионом и теплицами появится на юге Москвы

11:22
11:22
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Школу с футбольным стадионом и теплицами построят на юге Москвы в 2022 году. По словам главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, здание возведут на средства инвестора, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.
Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, трехэтажная школа, где смогут обучаться 825 детей, появится на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово Южное. "Разрешение на строительство действует до августа 2022 года", − отметил Олег Антосенко.
Наряду с классами, в школе оборудуют два спортзала и актовый зал на 500 мест с эстрадой и гримерками. В здании также разместятся столовая на 425 мест, мастерская по обработке дерева и металла, библиотека с медиатекой. Кроме того, по данным Мосгосстройнадзора, в новой школе появится IT-полигон, помещения для художественных и музыкальных занятий с кладовыми, кабинеты логопеда и психолога.
Территорию вокруг школы озеленят и благоустроят. В учебно-опытной зоне расположатся теплицы и участки для посадки растений. А в южной части пришкольной территории обустроят спортивную зону с футбольным полем и тремя площадками: баскетбольной, гимнастической и для сдачи норм ГТО.
В западной части создадут площадки для подвижных игр, тихого отдыха и торжественных линеек. В ходе работ по благоустройству специалисты проложат пешеходные дорожки, установят скамейки и шумозащитный экран, высадят деревья и кустарники, добавили в ведомстве.
В ближайшие три года в Москве построят около 80 школ и детских садов. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". Мэр отметил, что в столице наблюдается "бэби-бум" − за последние пять лет родилось около 500 тысяч маленьких москвичей. По словам Собянина, строительство школ и садов является одним из приоритетных направлений строительного комплекса столицы.
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