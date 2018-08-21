Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в храме Вознесения Господня

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В храме Вознесения Господня за Серпуховскими Воротами, который находится в центре столицы, остановили незаконные работы по ремонту фасада. Решение принял департамент культурного наследия Москвы после жалобы, поступившей на горячую линию, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.
Как отметили в пресс-службе, сотрудники департамента составили акт осмотра, в котором зафиксировали факт ведения работ на фасадах здания: на белокаменном цоколе смонтирован арматурный каркас и установлена опалубка с целью последующей заливки бетоном.
Данные работы, как уточняется, на момент осмотра уже были проведены. Проектная документация в Мосгорнаследие не поступала, разрешение на их проведение не выдавалось.
Храм находится на улице Большая Серпуховская и является объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее сообщалось о планах восстановить исторический облик фасадов амбулаторного корпуса Яузской больницы. Восстановительные работы планируют закончить к февралю 2019 года. За это время специалисты восстановят первоначальный облик здания и приспособят строение для современного использования.
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