Специалисты восстановят исторический облик Яузской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе реставрации специалисты восстановят исторический облик фасадов и планировку амбулаторного корпуса Яузской больницы. Восстановительные работы планируют начать в ближайшее время. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

"Долгое время данный корпус находился в неудовлетворительном состоянии, в начале этого года Могорнаследие согласовало проектную документацию, и вот наконец мы выдали разрешение, специалисты приступают к реставрационным работам", − сказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, реставрацию планируют завершить к февралю 2019 года. За это время специалисты восстановят первоначальный облик здания и приспособят строение для современного использования.

В ходе работ переделают вентиляцию, починят кирпичную кладку и восстановят ниши под окнами. Вальмовую крышу с четырьмя скатами, высотными отметками по конькам и слуховыми окнами оставят.

Ранее также стало известно, что в центре Москвы отреставрируют исторический дом на Вшивой Горке. Сперва специалисты детально изучат архивные чертежи, рисунки и фотографии здания XVIII века, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. После этого они определят, какой временной период следует взять за основу при ведении восстановительных работ.

В Мосгорнаследии отметили, что усадьба серьезно пострадала во время пожара 1812 года и была перестроена к началу 1830-х годов. Однако существенные перемены произошли в 1974 году, когда строители пытались стилизовать новые конструкции под классицизм, но, несмотря на это, интерьеры и декор фасадов дома значительно изменились.