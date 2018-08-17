Старинный дом на Вшивой Горке отреставрируют по архивным чертежам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Исторический дом на Вшивой Горке в центре столицы отреставрируют. Мосгорнаследие выдало разрешение на архивные исследования, необходимые для разработки проекта реставрации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сперва специалисты детально изучат архивные чертежи, рисунки и фотографии здания XVIII века, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. После этого они определят, какой временной период следует взять за основу при ведении восстановительных работ.
Как пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, "из зданий подобного рода, выходящих фасадом на красную линию Николоямской, сформирован тот неповторимый образ старой Москвы, знакомый нам из книг, картин и кино". Он отметил, что усадьба серьезно пострадала во время пожаре 1812 года и была перестроена к началу 1830-х годов. "Существенные перемены выпали на долю этого здания в 1974 году", − добавил Емельянов, отметив, что тогда строители пытались стилизовать новые конструкции под классицизм, но, несмотря на это, интерьеры и декор фасадов дома значительно изменились.
Ранее сообщалось, что до конца лета в столице отреставрируют фасады усадьбы Прохоровых-Хлудовых. Специалисты отремонтируют кровлю, белокаменный цоколь и крыльцо. После этого восстановленный фасад покроют специальным раствором, который защитит его от непогоды и перепадов температуры.
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