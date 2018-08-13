Фасады исторического здания на Конюшковской отреставрируют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фасады павильона бывшей бактериологическо-агрономической станции ботанического сада Императорского общества акклиматизации животных и растений на Конюшковской улице отреставрируют до конца года. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

"На момент постройки, в конце XIX века, здание станции было одноэтажным. Однако в 1920-е годы во время реконструкции его надстроили вторым этажом. Надо сказать, что тогда работы были выполнены на очень высоком уровне. Облик здания был немного изменен, но пропорции оригинальной постройки строители учли, а декор надстройки скрупулезно стилизовали под первоначальный. Даже после капитального ремонта здание осталось ярким образцом гражданской эклектики и архитектуры выставочных павильонов конца XIX – начала XX века", – рассказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Емельянов отметил, что последний раз масштабный ремонт фасадов проводили в 1990-х годах. Сейчас внешние стены павильона требуют обширных работ. Специалистам предстоит восстановить штукатурный и красочный слои, восстановить декоративные элементы. Их выкрасят в белый цвет, а сами стены будут светло-серые.

Также по архивным документам будут воссозданы разрушившиеся пальметты. В конце восстановительных работ фасады покроют специальным защитным составом.

Ранее сообщалось, что к лету 2019 года столичные власти отреставрируют деревянный дом конца XVIII – начала XIX века в Елоховском проезде. Здание построили незадолго до начала войны с Наполеоном, оно пережило пожар 1812 года. В настоящее время дому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как отмечал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, хотя усадьбе уже более 200 лет, ей удалось сохранить свой исторический архитектурный облик. По его словам, в ходе реставрационных работ укрепят каменный фундамент и кровлю дома, расчистят все деревянные конструкции, включая несущие балки и углы деревянных срубов.

Также планируется реставрация здания бывшей хлебной биржи на Спартаковской площади. Она была построена в 1911 году по проекту архитектора Капитолия Дулина и надолго стала одной из главных местных достопримечательностей.

Перед началом восстановительных работ специалисты проведут комплексные научно-исследовательские работы, чтобы уже в процессе реставрации не возникло никаких накладок.