Фасады усадьбы Прохоровых-Хлудовых отреставрируют до конца лета

16 августа, 08:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фасады усадьбы Прохоровых-Хлудовых в Подсосенском переулке отреставрируют до конца лета. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
"Работы по реставрации фасадов усадьбы Прохоровых-Хлудовых уже ведутся. Специалисты очистили фасады дома от загрязнений, выровняли их и окрасили в соответствии с колористическим паспортом здания. Также были воссозданы утраченные декоративные элементы (сандрики, аттики и другие), отремонтированы и частично заменены отливы", — сказал он.
Как передает портал мэра и правительства Москвы, в ближайшее время рабочие отремонтируют и отреставрируют кровлю, белокаменный цоколь и крыльцо. После этого восстановленный фасад покроют специальным раствором, который защитит здание от непогоды и перепадов температуры.
Усадьба Прохоровых-Хлудовых представляет собой двухэтажный каменный дом с мезонином. Здание было построено в конце XVIII века. Дом признан памятником архитектуры и находится под охраной государства.
Ранее стало известно, что до конца года также отреставрируют фасады исторического здания на Конюшковской улице. Специалистам предстоит восстановить штукатурный и красочный слои, восстановить декоративные элементы. Их выкрасят в белый цвет, а сами стены будут светло-серые.
Также по архивным документам будут воссозданы разрушившиеся пальметты. В конце восстановительных работ фасады покроют специальным защитным составом.
Кроме того, к лету 2019 года власти столицы планируют привести в порядок деревянный дом конца XVIII – начала XIX века в Елоховском проезде. Здание построили незадолго до начала войны с Наполеоном. Этому дому также был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
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