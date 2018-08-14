Фасаду павильона "Земледелие" на ВДНХ вернули исторический облик

14 августа, 16:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ отреставрировали фасад павильона № 58 "Земледелие", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Восстановлено уникальное декоративное убранство и выложенный смальтой герб, украшавший вход в павильон.
Специалисты вернули первоначальный облик витражу "Переяславская рада", отреставрировали шпиль и венчающую его звезду, стелы, керамические капители, элементы арки входа.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, у фасадов "Земледелия" светло-бежевые глазурированные керамические плитки с изображениями растений, злаков и животных, которыми славилась Украинская ССР, уточняет "Вечерняя Москва".
Также они украшены цветными керамическими элементами с изображением всевозможных плодов: груш, яблок, винограда, тыкв. Сверху по периметру павильон украшен синим узором и коричневыми капителями. Венчает первый ярус керамическая композиция из серпов и молотов с колосьями.
По углам здания установлены бетонные скульптуры девушек в венках, облицованные золотой смальтой. А перед входом со стороны фонтана "Каменный цветок" – установлены две стелы и скульптуры "Стахановцы промышленности" и "Стахановцы сельского хозяйства".
Павильон также ожидает реставрация его интерьеров. После завершения всех работ там разместится музей русской письменности.
Павильон № 58 построили в 1954 году. Это был крупнейший республиканский павильон. В первое десятилетие своей работы он демонстрировал успехи народного хозяйства Украины, а затем в павильоне разместилась экспозиция, посвященная сельскохозяйственным культурам.
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