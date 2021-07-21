Столичные суды возобновили работу после проверки сообщений о минировании

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Правоохранители проверили 26 районных судов столицы, а также Мосгорсуд из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Информация о "минировании" поступила в среду в 26 районных судов Москвы, а также Мосгорсуд. По всем сообщениям выезжали кинологические службы, проводился осмотр помещений, некоторые суды проводили эвакуацию посетителей и сотрудников. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась", – говорится в сообщении.

В некоторых судах не проводили эвакуацию, так как получили информацию об инциденте до начала рабочего дня. Сейчас все суды работают в штатном режиме. В общей сложности во время проверочных операций из судов эвакуировали порядка 800 человек.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы и Петербурга началась 28 ноября 2020 года и длилась несколько месяцев. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали несколько судов.

Также появлялись ложные сообщения о "минировании" ТЦ, детских образовательных учреждений, аэропортов, больниц и станций метро.