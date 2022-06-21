Бочкарев оценил готовность консультативно-диагностического центра с поликлиникой ГКБ № 64

13:18
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил ход строительства консультативно-диагностического центра с поликлиникой при ГКБ № 64.
"В настоящее время на объекте подходят к завершению работы по устройству наружных инженерных сетей и кровли. Их готовность оценивается на 90 и 80% соответственно. Начаты работы по устройству внутренних инженерных сетей", – заявил представитель мэрии.
В целом готовность консультативно-диагностического центра Бочкарев оценил в 53%.
В строящемся здании разместят зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов, выдачи рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов. Также здесь откроют дневной стационар на 10 мест, зону патронажной службы и зону эндоскопии.
Консультативно-диагностический центр с поликлиникой строится таким образом, что на первом этаже расположат кабинеты наиболее востребованных специалистов. Врачи узкого профиля и администрация разместятся на верхних этажах.
Помимо комфорта пациентов, авторы проекта предусмотрели комнаты отдыха для врачей и медсестер. Также на объекте будут доступны комнаты психологической разгрузки.
По словам Андрея Бочкарева, строительные работы планируется завершить в первом полугодии 2023 года. Тогда же будет произведен запуск объекта в эксплуатацию.
Ранее в июне заммэра Москвы сообщил, что площадь и мощность объектов здравоохранения, которые ввели с начала этого года, втрое превышают показатель аналогичного периода прошлого года. Общая площадь объектов 2022 года составляет 43,6 тысячи квадратных метров.
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