Депутат МГД Козлов рассказал, как в этом году пройдет фестиваль волонтеров "Доступ открыт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал, как в этом году пройдет фестиваль волонтеров "Доступ открыт". По его словам, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

"В этом году он пройдет впервые в онлайн-формате. Мы все-таки решили его не отменять, не переносить, потому что в нем есть большая востребованность, заинтересованность. И такой формат позволит охватить еще большее количество участников", – цитируют "Аргументы и факты" Козлова.

Он добавил, что фестиваль поддерживает инклюзивное движение, объединяет людей с ограниченными возможностями. Депутат уточнил, что в нем участвуют молодые и неравнодушные москвичи с активной жизненной позицией.

Козлов подчеркнул, что благодаря онлайн-формату фестиваль может собрать неограниченное количество участников со всей России. Он рассказал, что в рамках фестиваля ежегодно происходит обмен опытом, проходит презентация новых кейсов.

"И, конечно, людям нужно демонстрировать, что возможно все, что доступная среда и полное включение людей с ограниченными возможностями в любую деятельность – реалистично. И благодаря онлайн-формату фестиваля это может узнать каждый житель нашей страны, сможет присоединиться к нам и поучаствовать в празднике", – заявил Козлов.

По его словам, основной целью проекта является развитие в обществе инклюзивной культуры, улучшение социальной адаптации маломобильных людей, а также вовлечение горожан к волонтерской деятельности. Он добавил, что в рамках фестиваля разговоры идут также о возможностях, которые предоставляет город людям с ограниченными возможностями.

Козлов также считает, что в условиях пандемии коронавируса был получен совершенно новый опыт, который повлияет на развитие волонтерской деятельности в дальнейшем. По мнению депутата, нынешняя ситуация позволит большинству людям переоценить свои собственные возможности.

"Число волонтеров в этом году, мне кажется, значительно увеличилось. Людей, которые в условиях ограничительных мер не сидели дома, а помогали людям нуждающимся, их в России стало еще больше. И в целом, волонтерское движение по стране стремительно набирает обороты. Быть волонтером, помогать, это уже, наверное, состояние души", – добавил Козлов.

Он также рассказал, что в Москве в рамках движения проекта удается уделить особое внимание доступной среде при благоустройстве территорий, при строительстве различных учреждений. Депутат отметил, что с годами инфраструктура города заметно совершенствуется в области предоставления услуг для маломобильных людей.

"Мы видим, как меняется городская среда, которая подстраивается под нужды маломобильных граждан. И в школах, и в детских садах появляется специальная инфраструктура для ребят, поскольку у нас появилось и развивается инклюзивное образование", – поделился Козлов.

Он обратил внимание, что в России проживает порядка 12 миллионов людей с инвалидностью, в столице маломобильных граждан около миллиона. Депутат подчеркнул, что это "огромное количество людей, которые желают, могут и должны быть включены в жизнь".

"Потому мы и должны помогать с адаптацией в обществе – раз, адаптировать среду для нужд и потребностей, делать ее доступнее – два, воспитывать в обществе правильное, уважительное отношение – три!" – заключил депутат.

В этом году в Москве пройдет 6-ой волонтерский фестиваль "Доступ открыт". Заявки на участие уже подали десятки общественных деятелей и организаций, активисты волонтерского движения, фонды и профильные специалисты, политики, бизнесмены.

