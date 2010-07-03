Территорию у станции метро "Коммунарка" благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Территорию возле строящейся станции метро "Коммунарка" благоустроят, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К будущей станции проходит дорога по Фитаревской улице протяженностью 1,2 километра. Раньше она была узкой и неудобной, тротуаров на ней практически не было, из-за чего пешеходы вынуждены были ходить по проезжей части. Также эта дорога была плохо освещена.

Когда все работы завершатся, для пешеходов появятся тротуары, отделенные от проезжей части бордюрным камнем. Вдоль дороги установят новые фонари. В распоряжении автомобилистов появится двухполосная магистраль шириной семь метров. По ней смогут свободно курсировать автобусы. Кроме того, вдоль Фитаревской улицы оборудуют современные остановки для общественного транспорта.

В департаменте капитального ремонта сообщили, что сейчас выполнено 80 процентов запланированных работ. В частности, уложено почти 4,5 тысячи квадратных метров нового асфальта на проезжей части. Также установлено около двух тысяч метров нового бордюрного камня.

Всего в рамках работ планируется установить около 35 фонарей, уложить почти 11 тысяч квадратных метров газона и обустроить 4,6 тысячи квадратных метров тротуаров. Все воздушные кабели уберут под землю.

Самая старая линия Московского метрополитена – Сокольническая – вышла за пределы МКАД в 2016 году, когда здесь открыли станции "Румянцево" и "Саларьево". Для пассажиров летом откроют сразу четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Это позволит жителям ТиНАО экономить на поездках до одного часа в день. Протяженность нового участка – 12 километров. Значительная часть путей проходит по центру трассы Солнцево – Варшавское шоссе.

Станция "Коммунарка" – подземная, с островной платформой и одним подземным вестибюлем. Она находится у пересечения дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с магистралью МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево.