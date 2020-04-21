Семь вузов столицы присоединились к программе трудоустройства студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К программе трудоустройства студентов в университетах, которая ранее объявлена министерством науки и высшего образования России, присоединились семь вузов столицы. Об этом заявили представители министерства, передает Агентство "Москва".

"В Москве к программе уже присоединились НИУ "Высшая школа экономики", МГТУ имени Баумана, РЭУ имени Плеханова, Государственный институт русского языка имени Пушкина, МГТУ "СТАНКИН", ФГБОУ ВО "Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе", Московский авиационный институт", – рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Известно, что данная программа ориентирована на студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за распространения коронавируса. Благодаря ей получится снять социальное напряжение среди учащихся.

Недавно в Госдуме поддержали идею обучать студентов педагогических вузов работе в онлайне.

Кроме того, ранее в СФ предложили отсрочить оплату обучения в вузах.