Более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала года к проекту "Активный гражданин" присоединилось около 300 тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Всего в проекте зарегистрировались более трех миллионов человек. Ежедневно число участников растет на несколько тысяч.
"Активный гражданин" – простой и практичный инструмент, с помощью которого москвичи могут улучшать свой двор, свой район и весь город. Проект появился около шести лет назад, и с тех пор к нему присоединились три миллиона человек", – передает слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы.
Она подчеркнула, что более 80 тысяч участников в этом году не пропустило ни одного голосования.
"Активные граждане" отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. С этого момента на платформе провели почти 4 тысячи голосований по разным аспектам жизни столицы.
Ранее на платформе "Активный гражданин" запустили голосования, посвященные организации культурного и познавательного досуга москвичей по округам.
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