Свыше 170 домов расселили по программе реновации в столице

Фото: Москва 24/ Михаил Сипко

В Москве в рамках программы реновации расселили уже 176 старых домов, новое жилье получили 48 тысяч москвичей, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас по программе реновации завершено расселение 176 старых зданий. Они находятся во всех административных округах города. Их площадь составляет около полумиллиона квадратных метров", – сказал Бочкарев.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на месте снесенных зданий в будущем будут построены новые дома для последующих волн расселения.

"Сейчас стартовых площадок в Москве насчитывается 543, из них 159 располагаются на месте демонтируемых зданий. Затем на них можно возвести 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости", – заявил Левкин.

По его словам, в 2021 году столичные власти выделили 63 стартовые площадки, еще 10 были определены в 2022 году. Левкин подчеркнул, что подбор стартовых площадок ведется на постоянной основе.

Ранее Бочкарев сообщил, что в Юго-Восточном округе Москвы в стадии строительства и проектирования находится 63 жилых дома по программе реновации. По словам Бочкарева, в округе под заселение уже передали 23 новых здания. Он отметил, что жители 64 старых домов находятся в процессе переезда или уже получили новое жилище.