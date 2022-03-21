Свыше 170 домов расселили по программе реновации в столице

Фото: Москва 24/ Михаил Сипко
В Москве в рамках программы реновации расселили уже 176 старых домов, новое жилье получили 48 тысяч москвичей, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
"Сейчас по программе реновации завершено расселение 176 старых зданий. Они находятся во всех административных округах города. Их площадь составляет около полумиллиона квадратных метров", – сказал Бочкарев.
Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на месте снесенных зданий в будущем будут построены новые дома для последующих волн расселения.
"Сейчас стартовых площадок в Москве насчитывается 543, из них 159 располагаются на месте демонтируемых зданий. Затем на них можно возвести 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости", – заявил Левкин.
По его словам, в 2021 году столичные власти выделили 63 стартовые площадки, еще 10 были определены в 2022 году. Левкин подчеркнул, что подбор стартовых площадок ведется на постоянной основе.
Ранее Бочкарев сообщил, что в Юго-Восточном округе Москвы в стадии строительства и проектирования находится 63 жилых дома по программе реновации. По словам Бочкарева, в округе под заселение уже передали 23 новых здания. Он отметил, что жители 64 старых домов находятся в процессе переезда или уже получили новое жилище.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: