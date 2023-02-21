Эксперт объяснил популярность микроквартир в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве начали продавать микростудии площадью меньше девяти квадратных метров, при этом из-за крайне низких цен спрос на них достаточно высокий. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" рассказал эксперт по недвижимости Никита Журавлев.

"Я видел в продаже полуподвальное помещение в 9–10 квадратных метров за 2,5 миллиона [рублей]. Самое парадоксальное, что есть спрос на них, потому что стоимость такого лота минимальна", – сказал он.

Специалист напомнил, что в последние годы стоимость квадратного метра жилья в Москве выросла почти вдвое. При этом цены на микростудии остаются в пределах 4–5 миллионов, что привлекает инвесторов, которые потом такое жилье сдают в аренду.

По его словам, на рынке стали появляться и другие похожие предложения. Например, когда в микрожилье переделывают комнаты в общежитиях. Однако, отмечает Журавлев, ажиотажа вокруг такого жилья не наблюдается.

"У людей вообще есть некое разочарование, связанное с ценами и предложениями по недвижимости", – подытожил он.

Ранее стало известно, что продажи квартир в столичных новостройках в январе этого года сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в прошлом месяце было заключено 5,7 тысячи договоров долевого участия.



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