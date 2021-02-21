Более 300 мероприятий пройдет в Москве в честь Всемирного дня НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 300 мероприятий организуют в Москве в честь Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО). Традиционно праздник отмечают 27 февраля, передает портал мэра и правительства столицы.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в НКО города задействованы порядка полумиллиона человек.
"Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах", – подчеркнула представитель мэрии.
Программа празднования подразумевает разделение на девять сфер – в частности, предусмотрены категории волонтерство, помощь людям с особенностями здоровья, культура и просвещение, спорт и здоровье, уход за животными.
Мероприятия пройдут в период с 25 по 27 февраля. Полное расписание предстоящих событий размещено на официальном сайте, там же можно зарегистрироваться на некоторые из них и посмотреть прямые трансляции.
Ранее в Москве открылась фотовыставка, приуроченная к Всемирному дню НКО. Все желающие смогут увидеть свыше 30 фотографий, посвященных деятельности и проектам организаций.
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