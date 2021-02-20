Москва 24: какие мероприятия пройдут в столице в честь Всемирного дня НКО

Фото: Москва 24/Никита Симонов
24 февраля в Агентстве городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО).
Лекции, круглые столы, дискуссии и встречи пройдут с 25 по 27 февраля. Все желающие смогут узнать о социальных, экологических и других проектах Москвы, направленных на помощь ветеранам и детям, животным и природе.
О программе мероприятий и деятельности некоммерческих организаций расскажут:
- председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова;
- руководитель сети коворкинг-центров НКО Москвы Павел Симаков;
- координатор проекта #РосЭко Михаил Антонов;
- президент благотворительного фонда "Дари еду" Игорь Шатунов.
Смотрите прямую трансляцию 24 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.