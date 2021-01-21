Депутат МГД: Бирюлевская линия метро повысит качество жизни более 700 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Мосгордумы Елена Самышина заявила, что новая Бирюлевская линия метро сделает этот вид транспорта доступны для более чем 700 тысяч жителей столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Новая Бирюлевская линия объединит семь столичных районов – Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники", – подчеркнула депутат.
Она отметила, что для жителей открытие нового радиального направления является "настоящим праздником".
"Особенно актуально строительство новой линии для жителей районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Они ждут собственных станций метро с 1970 годов – с того момента, как начали застраиваться эти районы", – добавила Самышина.
По словам парламентария, в Москве начались общественные слушания по проекту Бирюлевской линии метро. Процедура проводится на портале "Активный гражданин" вплоть до 2 февраля. Согласно последним данным, в составе нового радиального направления откроют 10 станций.
Елена Самышина напомнила, что развитие метрополитена является одной из важнейших задач города. Трассировка Бирюлевской линии, считает депутат, представляется удачной и доступной с точки зрения развлекательной инфраструктуры. Кроме того, новая ветка будет пересекаться с Замоскворецкой и Троицкой линиями метро.
Ранее стало известно, что на платформе "Активный гражданин" также стартовало обсуждение строительства Рублево-Архангельской линии метро. Она пройдет по районам Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники.
"Это наш город": Бирюлевская линия сделает Московское метро доступнее для тысяч горожан
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