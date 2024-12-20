Фестиваль "Город света" проекта "Зима в Москве" открылся в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В центре столицы начал работу фестиваль "Город света" проекта "Зима в Москве". В его рамках каждый вечер до 20 января на фасадах 10 архитектурных объектов можно будет наблюдать за сказочными персонажами, передает портал мэра и правительства Москвы.

Здание старинного особняка Новиковых на Большой Полянке ("Башмет-центр") превратится в ледяной замок Снежной королевы с помощью видеомэппинга. Технология создает 3D-изображения на зданиях, благодаря ей фасады покроются льдом и снежными узорами.

Карлсон поселится за трубой дома на Кузнецком Мосту, а в Столешниковом переулке откроются "Окна в сказку". Зрители увидят волшебный конвейер с подарками, дуб у лукоморья и жар-птицу, а также Деда Мороза с водяным на рыбалке.

Кроме того, на куполе Московского планетария Дед Мороз пролетит на ракете и поставит свой флаг на поверхности Луны. На фасаде Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова видеомэппинг оживит волшебные часы. На Театральной площади перед Большим театром на фасаде появятся новогодние открытки, которые можно будет отправить друзьям.

Увидеть большинство видеопроекций и видеоинсталляций можно будет ежедневно с 18:00 до 23:00.

Впервые фестиваль "Город света" прошел в Москве летом 2024 года. Медиаинсталляции представили в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

На Воробьевых горах 21 декабря также откроется бесплатный каток-кинотеатр площадью 800 квадратных метров. Для гостей запланировали большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-класс по фигурному катанию и звездные выступления на льду.

Москвичей ждет оригинальная концепция киносеансов на катке и авторское световое оформление, с помощью которого каждый сможет погрузиться в неповторимую сказочную атмосферу.