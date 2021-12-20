Дом на Кавказском бульваре передан под заселение по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Царицыно началось заселение новостройки по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Вчера началась выдача смотровых ордеров жителям дома 40, корпуса 1, и дома 42, корпуса 1, на Кавказском бульваре. Им предложат равнозначные квартиры в соседней новостройке (дом 40). К переезду готовятся более 200 семей", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

На первом этаже новостройки расположен центр информирования по расселению, в котором участники программы реновации могут получить бесплатную консультацию и помощь при переезде.

В монолитном двухсекционном доме 194 квартиры: 32 однокомнатных, 130 двухкомнатных, 32 трехкомнатных. На первом этаже новостройки разместятся помещения общественного назначения.

В Царицыне в программу реновации включен 141 дом, где живут чуть более 36 тысяч человек. Для волнового расселения горожан подобраны 15 стартовых площадок площадью более 220 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.

