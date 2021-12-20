Дольщики ЖК "Филатов луг" в ТиНАО начали получать ключи от квартир

10:25
Фото: Агентство «Москва»/Никеричев Андрей
Дольщики жилого комплекса "Филатов луг", который расположен в ТиНАО, начали получать ключи от квартир, сообщает Агентство "Москва".
Все ограничения с данного ЖК были сняты Мосгорсудом 25 ноября текущего года.
Сдача жилого комплекса затормозилась из-за судебного спора застройщика с Росавиацией. Выяснилось, что новые дома, расположенные недалеко от аэропорта, будут мешать полетам.
С 2019 года застройщик оспаривал решение Росавиации об аннулировании согласования строительства жилого комплекса.
В октябре 2019 года было завершено строительство четырех корпусов ЖК "Филатов луг". Также были выполнены все отделочные работы, территорию возле ЖК благоустроили и обеспечили необходимой инфраструктурой.
Ранее Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Глава государства напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.
Дольщики ЖК "Филатов луг" начали получать квартиры
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