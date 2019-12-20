Московский метрополитен будет оповещать пассажиров об изменениях в работе через СМС

Московский метрополитен в 2020 году будет оповещать пассажиров об изменениях в работе через СМС-сообщения. Это произойдет после того, как подземка получит доступ к универсальной коммуникационной платформе, сообщает ТАСС.

"Всего за три года будет разослано порядка 116 миллионов сообщений: около 38 миллионов сообщений в первый год работы и по 39 миллионов в 2021-22 годах", – рассказали в пресс-службе метро.

Из СМС-сообщений пользователи узнают о плановых временных изменениях в режиме работы станций и участков линий, ограничениях в движении поездов метро, МЦК и МЦД, наличии альтернативных маршрутов.

Канал также используют, чтобы узнать мнение пассажиров о работе городского транспорта. Часть СМС-сообщений будет предназначаться для внутренних нужд метрополитена. К примеру, для оповещения сотрудников о технологических процессах.

Сейчас пассажиры подземки узнают об изменениях работы метро через оперативный канал в Twitter и другие официальные соцсети, экраны в вагонах метро, пуш-уведомления приложения "Метро Москвы" и на сайте.

В некоторых случаях о закрытии участков линий или открытию новых станций метро уведомляли через СМС-оповещение пользователей Wi-Fi в метро.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен в ближайшее время объявит закупку мотовозов – хозяйственных поездов для перевозки грузов, рабочих и восстановительных бригад по путям подземки.