Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Всепогодная лыжная трасса в "Сокольниках" остается закрытой из-за отсутствия в столице снега, сообщает Агентство "Москва".

В парке пообещали сообщить об открытии на своем официальном сайте и в соцсетях. Трасса расположена на 2-м Лучевом просеке.

В середине декабря сообщалось, что лыжную трассу с искусственным снежным покровом закрыли до 19 декабря по техническим причинам.

Этой зимой на северо-востоке столицы проложат 40 лыжных трасс общей протяженностью 46 километров. Большинство трасс будут естественными, поэтому прокладывать их начнут после того, как в городе выпадет достаточно снега. Единственное исключение сделают для лыжни на стадионе "Свиблово". Там снег будет генерировать специальная пушка.

Самые протяженные трассы расположатся в Останкинском парке (5 километров) и в заказнике "Долгие пруды" (4,5 километра). Больше всего лыжных трасс откроют в районе Северный – 7. В Бибиреве, Отрадном и Северном Медведкове откроют по четыре трассы.

Около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры откроют в столице в зимний сезон 2019–2020 годов.

Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

