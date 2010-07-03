Более 120 катков зальют на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На севере Москвы зальют более 120 катков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Для горожан будут доступны 98 катков с естественным льдом, 17 открытых и девять крытых с искусственным льдом. Они появятся во дворах, в парках и на территории образовательных организаций.
Катки с естественным льдом будут работать при температуре не выше -4...-5 градусов. Самые большие катки площадью около 1,8 тысячи квадратных метров появятся в районах Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино, Тимирязевском.
На катках будут организованы пункты проката спортивного инвентаря, точки общественного питания, туалеты, раздевалки и места для заточки коньков. Для удобства жителей катки будут освещены и дополнены музыкальным сопровождением.
Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.
Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.
Для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.
"Москва сегодня": чем заняться зимой в столице
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