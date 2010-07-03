На северо-востоке Москвы проложат 40 лыжных трасс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Этой зимой на северо-востоке столицы проложат 40 лыжных трасс общей протяженностью 46 километров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Большинство трасс будут естественными, поэтому прокладывать их начнут после того, как в городе выпадет достаточно снега. Единственное исключение сделают для лыжни на стадионе "Свиблово". Там снег будет генерировать специальная пушка.

Самые протяженные трассы расположатся в Останкинском парке (5 километров) и в заказнике "Долгие пруды" (4,5 километра). Больше всего лыжных трасс откроют в районе Северный – 7. В Бибиреве, Отрадном и Северном Медведкове откроют по четыре трассы.

Ранее сообщалось, что около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры откроют в столице в зимний сезон 2019-2020 годов.

Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

