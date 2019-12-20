Автобусы "Л" с остановкой у Цирка братьев Запашных запустят с 20 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусный маршрут "Л" "Метро "Спортивная" – Цирк Братьев Запашных" запустят с 20 декабря по 8 января для зрителей новогодних представлений, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Для зрителей новогодних представлений с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года организуется бесплатный маршрут автобуса "Л": "Метро "Спортивная" – Цирк Братьев Запашных" (Малая спортивная арена)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что посадка у южного вестибюля станции "Спортивная" или МЦК "Лужники" осуществляется на территории спортивного комплекса "Лужники", напротив входа 1В.

Отмечается, что автобусы будут ходить с перерывом на время представлений.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением общероссийской новогодней елки 25 декабря будет перекрыто движение в районе Васильевского Спуска.

Полностью перекроют Большой Москворецкий мост, улицы Варварку и Ильинку, а также Москворецкую улицу – от въезда в подземную парковку парка "Зарядье" до Большого Москворецкого моста.

Кроме того, сроком до 25 апреля 2020 года движение ограничат на улице Викторенко в районе дома 10, строения 4. Кроме того, объезжать придется участок от дома 10, строения 3 до дома 10, строения 10. Это также связано с работами на инженерных сетях.

Работы по строительству Большой кольцевой линии метрополитена до 25 апреля нового года в круглосуточном режиме ограничат движение авто по дублеру Аминьевского шоссе в районе дома 26а и второй полосы шоссе на участке от дома 26а до дома 12.