Льготу по оплате ЖКУ и связи в Москве можно оформить только онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Льготу по оплате ЖКУ, жилья и связи в Москве теперь можно оформить только онлайн на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что для оформления льготы нужна учетная запись на портале. Чтобы получить услугу, необходимо зайти в раздел "Социальная поддержка" и выбрать "Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи". Далее москвичам необходимо заполнить заявление, указать код плательщика и номер квартиры, а также прикрепить документы. Заявка рассматривается в течение пяти дней. Если льгота уже назначена, повторно оформлять заявление не нужно, говорится в сообщении.

Уточняется, что заполнить заявление также можно на компьютере в специально отведенных зонах в центрах "Мои документы" самостоятельно или с помощью сотрудников.

Ранее сообщалось, что банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отменить. Госдума во втором чтении рассмотрит соответствующий законопроект.

Согласно проекту закона, при оплате услуг ЖКХ кредитным организациям, платежным агентствам, в том числе банковским, операторам почтовой связи будет запрещено взимать комиссию с физических лиц.

Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отменить