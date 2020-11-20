Сергунина: более 1 млн человек работают в технологических компаниях Москвы

18:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице на данный момент работает 122 тысячи технологических компаний. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"Всего в городе работает 122 тысячи технологических компаний. Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться", – рассказала Сергунина.
Она отметила, что технологическая сфера имеет большой удельный вес в экономике города, поскольку в ней занято более 1 миллиона человек.
Сергунина провела онлайн-встречу с участниками чемпионата Cybathlon 2020 среди людей, использующих ассистивные технологии. Этот турнир проходил 13 и 14 ноября и объединил 54 команды из 21 страны. Он был организован на домашних площадках стран-участниц, но в соответствии с регламентом. В РФ турнир поддержал Минпромторг и правительство Москвы.
Российские атлеты, использующие бионические протезы рук, силовые протезы ног, электрифицированные коляски, экзоскелеты и нейроинтерфейсы, выступили в пяти из шести возможных дисциплин. По итогам турнира им удалось завоевать серебро и бронзу, еще в трех спортсмены попали в пятерку лучших.
"Хочется поблагодарить весь коллектив национальной команды за успешное выступление и за ваш вклад в развитие этого направления. Москва поддержала ваше участие в мировом первенстве, мы продолжим поддерживать развитие кибатлетики и дальше", – подчеркнула Сергунина.
Среди разработок, которыми пользовались участники команды, четыре были подготовлены компаниями из столицы. Они являются либо участниками, либо партнерами Московского инновационного кластера. Всего в городе открыты более 50 предприятий, занятых в сфере разработки технологических средств реабилитации и продвинутых ассистивных технологий.
Ранее Сергунина анонсировала возможное появление в Москве площадки для кибатлона. По ее словам, это помогло бы популяризировать спорт для людей с ограничениями по здоровью. При этом заммэра подчеркнула, что для объекта необходимо в точности соблюсти технический регламент.
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