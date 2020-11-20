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Город

14:38

Площадка для кибатлона может появиться в Москве

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадка для занятий по кибатлону может появиться в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Учитывая, что есть определенное специфическое техническое задание к такому объекту, важно, чтобы была создана рабочая группа с участием департамента предпринимательства, которая отработает технические задания, которые необходимо учесть, и пройдемся по тем объектам, которые можно было бы предоставить", – отметила Сергунина.

По словам заместителя мэра, власти готовы помочь в популяризации этого значимого направления, связанного с развитием современных ассистивных технологий.

"С точки зрения популяризации, конечно, поможем", – отметила Сергунина.

Ранее москвичи стали обладателями 10 наград на прошедшем международном чемпионате профмастерства BRICS Future Skills Challengе. В чемпионате участвовали в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет.

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