Площадка для кибатлона может появиться в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадка для занятий по кибатлону может появиться в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Учитывая, что есть определенное специфическое техническое задание к такому объекту, важно, чтобы была создана рабочая группа с участием департамента предпринимательства, которая отработает технические задания, которые необходимо учесть, и пройдемся по тем объектам, которые можно было бы предоставить", – отметила Сергунина.

По словам заместителя мэра, власти готовы помочь в популяризации этого значимого направления, связанного с развитием современных ассистивных технологий.

"С точки зрения популяризации, конечно, поможем", – отметила Сергунина.

Ранее москвичи стали обладателями 10 наград на прошедшем международном чемпионате профмастерства BRICS Future Skills Challengе. В чемпионате участвовали в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет.