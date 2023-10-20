Одному из первых технопарков Москвы исполнилось 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одному из первых технопарков Москвы, "Мосгормаш", в этом году исполнилось 10 лет. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сегодня в "Мосгормаше" базируются 52 технологичные компании, где работают порядка 1,3 тысячи человек. Здесь выпускают умные счетчики, зарядные станции для электромобилей, нестандартное промышленное оборудование, энергосберегающие светильники и другую полезную для города и его жителей продукцию", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Заммэра отметила, что по итогам 2022 года общий оборот резидентов технопарка составил 12,6 миллиарда рублей.

Уточняется, что "Мосгормаш" находится в районе станции метро "Варшавская" на юге Москвы. Четыре корпуса технопарка занимают территорию свыше 32 тысяч квадратных метров. За 10 лет работы комплекса его резидентами стали порядка 70 компаний. Резиденты технопарка занимаются разработками в сфере машиностроения, энергетики и медицины.

Технопарки в Москве начали открываться в 2010 году. В этих комплексах работают наиболее высокотехнологичные компании. В настоящее время действуют 54 подобные площадки.

Ранее сообщалось, что столичный технопарк "Калибр" получил в 2023 году льготу на аренду еще двух земельных участков на улице Годовикова в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. Компания сможет потратить сэкономленные деньги на будущее развитие. Только благодаря этим двум территориям технопарк будет экономить около 2,9 миллиона рублей в год.

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