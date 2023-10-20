Более 23 тысяч семейных ипотек выдали в Москве за восемь месяцев 2023 года

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Около 23,3 тысячи семейных ипотек выдали в Москве за восемь месяцев текущего года. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, только в августе оформили почти пять тысяч льготных кредитов. Ефимов объяснил, что программа "Семейная ипотека" является единственной, которая предоставляет возможность рефинансировать действующие кредиты. Так, за восемь месяцев рефинансировали 1,3 тысячи кредитов, общая сумма которых составляет восемь миллиардов рублей.

"Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди российских регионов. По итогам восьми месяцев 2023 года на столицу приходится 10% выданных в стране кредитов и почти 18% от их объема", – добавил он.

В свою очередь, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева обратила внимание, что москвичи стали все чаще интересоваться льготными программами. С января по август этого года их доля в общем объеме составила 69%. При этом на семейную ипотеку приходится 45% от суммы выданных за указанный период льготных кредитов.

Кроме того, она рассказала, что программа постоянно расширяется. Например, теперь ее условиями могут воспользоваться семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничения по году их рождения.

Ранее стало известно, что расходы на программу льготной ипотеки в 2024–2025 годах могут вырасти на 251,6 миллиарда рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете.

Сообщалось, что субсидии госкорпорации "ДОМ.РФ" на возмещение банкам недополученных доходов по льготной ипотеке в 2024 году вырастут на 183,5 миллиарда рублей, в 2025 году – более чем на 68 миллиардов рублей по сравнению с объемами, утвержденными действующим трехлетним бюджетом.



Жители столицы оформили рекордное количество ипотечных кредитов в 2023 году