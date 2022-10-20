Более 2 млн анализов качества воды провели в столице с начала года

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Москве с начала текущего года специалисты проверили свыше 2 миллионов анализов качества воды, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В эксплуатации находится более 13 тысяч километров водопроводных сетей, ежедневное водопотребление составляет 2,8 миллиона кубометров. Для того, чтобы эта сложная система эффективно функционировала, нужен постоянный контроль. Сегодня состояние водопроводной воды в городе анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, на территории города забор проб выполняется в более чем 250 точках.

Бирюков пояснил, что параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксируют более 500 приборов автоматического контроля. Они установлены на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Приборы отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество.

Заммэра добавил, что специалисты в круглосуточном режиме следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что на экологическую обстановку в городах влияют в первую очередь промышленные предприятия. Он рассказал о своем родном городе Челябинске и отметил, что город страдает из-за качества воздуха.

Депутат подчеркнул, что города страдают от "черного неба" и плохих метеоусловий, из-за которых не советуют открывать форточки, появляться на улице. Кроме того, жить в местах с плохой экологической обстановкой невозможно людям с астмой или любыми другими легочными заболеваниями.



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