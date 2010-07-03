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17:28

Более 100 соцобъектов начали отапливать в Москве

город ЖКХ

17:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МОЭК подал отопление на 110 социальных объектов. В их числе 42 больницы, 30 детских садов и 22 школы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе организации.

В компании отметили, что подключение к теплу является сложным технологическим процессом. Запуск занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение пяти дней.

По закону решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже +8 градусов.

В 2018 году отопительный период в Москве начался 25 сентября, в 2017 году – 28 сентября, в 2016 году – 20 сентября.

Когда в столице начнется отопительный сезон


Ранее Сергей Собянин осмотрел насосно-перекачивающую станцию "Марьинская" ПАО "МОЭК", где сообщил, что Москва полностью готова к отопительному сезону.

Летом прошли все необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций.

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