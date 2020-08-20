В метро запустили тематический поезд "Акварель" с обновленной экспозицией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столичном метро запустили тематический поезд "Акварель" с новой экспозицией, сообщает ТАСС. Обновленный интерьер поезда-галереи украшают 35 живописных полотен с изображением станций московского метро.

Замначальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев

назвал "Акварель" одним из самых популярных именных составов подземки. По его словам, новая экспозиция поезда посвящена совместной художественной акции центра профориентации метрополитена и арт-группы "Сезон".

"Впервые за всю историю "Акварели" пассажирам будут представлены оригиналы художественных произведений, которые позволят пассажирам по-новому взглянуть на станции Московского метрополитена", – подчеркнул он.

Пассажиры состава увидят картины, написанные в ходе первых двух этапов проекта "Сезон метро". На первом этапе художники побывали на крышах вестибюлей метро, они нарисовали эскизы улиц и площадей столицы. В проект включили вестибюли 20 станций, включая "Таганскую", "Белорусскую", "Динамо", "Чистые пруды", "Ленинский проспект", "Семеновскую" и другие.

На втором этапе художники писали непосредственно на станциях метрополитена. На картинах изображены не только исторические, но и современные станции подземки, среди которых "Румянцево" и "ЦСКА".

В пресс-службе метрополитена напомнили, что "Сезон метро" – 16-я по счету экспозиция в именном составе "Акварель", который с 2007 года курсирует на Арбатско-Покровской линии.

В конструкцию вагонов поезда были внесены изменения, чтобы превратить состав в настоящую передвижную галерею. За время существования этого проекта пассажиры "Акварели" смогли познакомиться с шедеврами из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Вятского художественного музея, Московского музея современного искусства и других российских музеев.

Ранее на Кольцевой линии столичной подземки появился тематический поезд, который посвятили фотофестивалю "Московский транспорт".