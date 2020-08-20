Жителям столицы предложили выбрать дизайн карты "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Активный гражданин" запустил новое голосование для москвичей. На этот раз необходимо определить оформление карты "Тройка". В предложенных вариантах – парки столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства "Москвы".

Для голосования отобрано 55 фотографий парков. Всего горожане в рамках конкурса на лучшее изображение парка, благоустроенного по программе "Мой район", прислали 350 снимков. Конкурс проходил с 27 июля по 10 августа.

Теперь фотография, которая наберет больше всего голосов, украсит ограниченный тираж проездных "Тройка". Награду победителю вручат в начале октября.

Отмечается, что данный проект "Карта "Тройка": новые достопримечательности Москвы" курируют команда программы "Мой район", Дептранс, проект "Активный гражданин" и портал mos.ru.

Ранее в кассах метро появились карты "Тройка", посвященные борьбе с коронавирусом. Их можно приобрести в кассах центральных станций и станций Кольцевой линии метро.