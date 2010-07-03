Одобрена реконструкция и вынос газопроводов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти одобрили реконструкцию и вынос газопроводов на территории Троицкого административного округа, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным, согласилась предоставить в аренду компании "Газпром трансгаз Москва" 18 земельных участков общей площадью порядка 33 гектаров для реконструкции линейных объектов газопровода.

Срок аренды составит 11 месяцев 28 дней. Согласно проекту, инвестор вынесет участки магистрального газопровода "КРП-14 – Серпухов" общей протяженностью более 70 километров. Это позволит улучшить качество газоснабжения жителей столичного региона.

Уточняется, что расположены участки в трех поселениях округа: Краснопахорском, Вороновском и Кленовском.

Москва уже начала готовиться к отопительному сезону. 25 июля водолазы проверили состояние уникального объекта – газопровода-дюкера "Щукинский". Он проложен по дну Москвы-реки на глубине пяти метров и состоит из двух трубопроводов диаметром в 600 миллиметров каждый. Газопровод питает жилые дома Центрального и Западного округов, а также главные энергетические предприятия города.