Горожанам рассказали о скидках в интернет-магазинах по карте москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители столицы получили возможность получать скидки по карте москвича при совершении покупок в Сети. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
"Более 50 интернет-площадок, участвующих в программе, предоставляют скидки до 28 процентов на самые востребованные товары и услуги. Так, в условиях пандемии удаленно можно приобретать товары первой необходимости или обучаться онлайн", – рассказал гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.
Наибольшую скидку (28%) предлагают за покупку курсов программирования. До 20% можно сэкономить на покупке товаров для дома, умных приборов учета воды и страховых услуг.
Скидка в размере до 15% предусмотрена при покупке одежды, обуви и других товаров для детей и взрослых. Полный список партнеров доступен по ссылке и в официальных аккаунтах социальных сетей @karta.moskvicha.
Для получения скидки необходимо указать номер и серию карты в личном кабинете. В отдельных случаях данные можно внести в специальное поле при оформлении заказа.
Ранее в столице появился агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город". Пользователям предлагают уникальные товары и сувениры, созданные подопечными таких учреждений.
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