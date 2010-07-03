Международный день шахмат проходит на ВДНХ

Фото: Агентсво "Москва"/Андрей Никеричев

На ВДНХ начался Международный день шахмат. На главной выставке страны проходят бесплатные сеансы игры в шахматы в павильонах "Земледелие", "Рабочий и колхозница" и в Шахматном клубе, передает Агентство "Москва".

На ВДНХ праздник будут отмечать 20 и 21 июля.

В воскресенье, 21 июля, в 12:00 в шахматном клубе пройдет бесплатное занятие по игре в шахматы для детей и их родителей, а с 14:00 до 15:00 будет проходить мастер-класс по созданию памятных значков в виде шахматных фигур.

В центре славянской письменности "Слово" с 11:00 до 22:00 можно будет поиграть в шахматы.

Кроме того, 20 июля в 19 столичных парках подготовлена специальная программа к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. Для гостей парков "Зарядье", "Музеон", "Сокольники", "Красная Пресня" и других организуют шахматные турниры и сеансы одновременной игры под руководством гроссмейстеров. Также пройдут бесплатные мастер-классы.