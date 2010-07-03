Программу к Международному дню шахмат подготовили в 19 столичных парках

В 19 столичных парках подготовлена специальная программа к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. Для гостей парков "Зарядье", "Музеон", "Сокольники", "Красная Пресня" и других организуют шахматные турниры и сеансы одновременной игры под руководством гроссмейстеров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также пройдут бесплатные мастер-классы.
Шахматный турнир "Шах и мат" состоится в парке "Фили". Игроков старше восьми лет ждут в шахматном домике, который находится на главной аллее парка.
Игроков в возрасте от шести до 14 лет приглашают также в Таганский парк.
Взрослый турнир по шахматам, организованный World Chess Club Moscow, состоится в парке "Музеон".
Квест "Живые шахматы" пройдет в парке Победы на Поклонной горе. Игроки станут шахматными фигурами и будут защищать короля.
С подробным расписанием мероприятий, приуроченных к Международному дню шахмат, можно ознакомиться на mos.ru.
21 июля Международный день шахмат впервые отметят на ВДНХ. К празднику шахматный клуб подготовил особую программу. В полдень в клубе начнется бесплатный урок по шахматам для детей и взрослых. Обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин обучит тактикам игры, объяснит, какие бывают виды поединков и как предугадать стратегию противника.
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