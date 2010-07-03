В выходные на ВДНХ отметят Международный день шахмат

Международный день шахмат впервые отметят на ВДНХ в воскресенье, 21 июля. К празднику шахматный клуб подготовил особую программу, передает портал мэра и правительства Москвы.
В полдень в клубе начнется бесплатный урок по шахматам для детей и взрослых. Обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин обучит тактикам игры, объяснит, какие бывают виды поединков и как предугадать стратегию противника.
Кроме того, с 14:00 до 15:00 на ВДНХ состоится мастер-класс по изготовлению значков в виде объемных фигурок слона, короля или коня. К юбилею выставки гостям также предложат сделать памятный значок "ВДНХ-80".
А в 16:00 в шахматном клубе пройдет занятие по графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы". В течение двух часов выпускники Московской художественно-промышленной академии имени Строганова помогут всем желающим освоить азы работы с графическими техниками и материалами. Также отмечается, что на площадке рядом с клубом установят большие шахматные фигуры. Сыграть в них смогут как юные, так и взрослые гости ВДНХ.
На ВДНХ также проходит международный фестиваль искусств "Вдохновение". В частности, в рамках фестиваля 20 и 21 июля артисты французского уличного театра впервые представят московскому зрителю спектакль Mù – cinematique des fluides ("Кинематика жидкости").
Помимо этого, в павильоне "Карелия" откроется экспозиция, посвященная влиянию выставки на советское и российское искусство. Экспозиция получила название "Посмотрим выставку, или Культурный код ВДНХ". Открытие запланировано на 31 июля. Посетить выставку можно будет до 12 января 2020 года.
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