Международный день шахмат отметят на ВДНХ 20 и 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международный день шахмат отметят 20 и 21 июля на ВДНХ. Праздник будет проходить на нескольких площадках выставки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 20 июля, с 11:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 гости смогут бесплатно поиграть в шахматы в лектории павильона "Рабочий и колхозница".

В центре славянской письменности "Слово" в павильоне "Земледелие" игра в шахматы будет проходить с 11:00 до 22:00.

Также с 11:00 до 22:00 посетители смогут сразиться в большие шахматы, расположенные около шахматного клуба. На этой же площадке с 12:00 до 14:00 состоится занятие по графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы". Занятие будут проводить выпускники Московской художественно-промышленной академии имени Строганова.

В 14:00 на Центральной аллее начнется костюмированное выступление духового оркестра Brass Band "Вежливые люди".

В воскресенье, 21 июля, в 12:00 в шахматном клубе пройдет бесплатное занятие по игре в шахматы для детей и их родителей, а с 14:00 до 15:00 будет проходить мастер-класс по созданию памятных значков в виде шахматных фигур.

В центре славянской письменности "Слово" с 11:00 до 22:00 можно будет поиграть в шахматы.

Кроме того, 20 июля в 19 столичных парках подготовлена специальная программа к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. Для гостей парков "Зарядье", "Музеон", "Сокольники", "Красная Пресня" и других организуют шахматные турниры и сеансы одновременной игры под руководством гроссмейстеров. Также пройдут бесплатные мастер-классы.